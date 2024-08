Tarcísio diz que Marçal 'baixou muito o nível' das eleições na cidade de São Paulo

Tarcísio de Freitas (Republicanos) declarou nesta sexta-feira, 16, que Pablo Marçal, candidato do PRTB, "baixou muito o nível" da corrida eleitoral pela Prefeitura da capital paulista. A fala do governador de São Paulo ocorreu durante agenda oficial em São José do Rio Preto, interior do Estado. O chefe do Executivo estadual afirmou ainda que o influenciador "não tem debate e propostas" e que "não adianta a gente transformar a eleição num circo." "A gente não pode levar São Paulo para montanha para deixar ela morrer", continuou o governador. A afirmação é uma referência à expedição que o ex-coach guiou com mais 32 pessoas até o Pico dos Marins, na Serra da Mantiqueira, em janeiro de 2022. O percurso, de 2.420 quilômetros, é considerado difícil, exige equipamentos específicos e preparo físico. Todos que acompanhavam Marçal e o próprio empresário precisaram ser resgatados por uma operação dos Bombeiros. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora "São Paulo não merece isso. É uma cidade muito grande. Tem uma operação em curso entre governo do Estado e Prefeitura que está rendendo muitos frutos. Então, tem um lado que tem proposta". O Republicanos, no pleito deste ano, apoia o atual prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB. Foi o próprio Tarcísio, inclusive, que oficializou o candidato a vice, coronel Ricardo de Mello Araújo (PL), na chapa do emedebista.

A indicação do militar foi feita por Jair Bolsonaro (PL) e a confirmação de um nome alinhado à direita no posto de vice selou de vez o apoio do ex-presidente ao antigo vice-prefeito da cidade. Mesmo assim, Nunes não é visto como um 'bolsonarista' por parte do eleitorado, e Marçal tenta apostar no bolsonarismo raiz para alavancar sua candidatura. Em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN), nesta quinta, 15, Bolsonaro disse que fechou "com o Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte." Marçal exalta relação com Bolsonaro em primeira agenda