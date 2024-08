Perfis geraram crise entre Moraes e Musk e levaram ao fim do escritório do X no Brasil

Uma pedido de informação sobre 13 perfis, em sua maioria de pessoas desconhecidas, foi o estopim que levou ao fechamento do escritório da rede social X no Brasil. A recusa da plataforma do bilionário Elon Musk em responder às ordens do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), culminou num mandado de prisão contra a representante legal da rede no País e, em consequência, ao fim da operação.

Moraes expediu no dia 23 de julho uma ordem para que X fornecesse em até cinco dias os dados cadastrais de 12 perfis de usuário X. Entre os nomes listados pela equipe de Moraes no STF estavam o argentino Fernando Cerimedo, que se tornou conhecido no Brasil após realizar uma live compartilhando mentiras sobre as urnas eletrônicas e as eleições de 2022, e até mesmo a empresário Cris Arcangeli, que participou do reality show Shark Tank.

Constam ainda na lista a influenciadora Gabriella Labre, o publicitário Maurício Costa, o empresário Claudio Pitanga e perfis menores de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e críticos do STF.