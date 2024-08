Lula recebe direção do MST pela primeira vez em seu terceiro mandato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu 35 dirigentes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) neste sábado, 17. Foi o primeiro encontro do tipo na atual gestão do petista. A conversa foi na Granja do Torto, em Brasília.

Segundo ministros e dirigentes do movimento que falaram à imprensa depois da reunião, haverá um novo encontro daqui 30 ou 40 dias para avaliar o andamento das demandas apresentadas neste sábado. Lula e o PT são historicamente próximos do MST, mas a relação teve atritos em diversos momentos.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O principal líder nacional do movimento, João Paulo Rodrigues, disse que o MST saiu satisfeito da reunião. "Encontramos um presidente animado, reafirmou o compromisso com a reforma agrária", disse ele.