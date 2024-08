STM condena mulher que ganhou R$ 5 mi em pensão após casar com sogro militar, avô de seu filho

O Superior Tribunal Militar reverteu decisão de primeiro grau e condenou por estelionato uma mulher de 60 anos que se casou com seu sogro - um major aposentado do Exército, avô de seu filho - para herdar pensão militar. Segundo o Ministério Público Militar, a mulher recebeu a pensão por 18 anos, gerando um prejuízo de mais de R$ 5 milhões.

Segundo os autos, a mulher agora condenada se casou com o sogro, em cartório, em outubro de 2002. Na época, ela tinha 37 anos e o militar 80. A sogra da moça faleceu em março do mesmo ano, sete meses antes do casamento. Um ano depois das núpcias, em outubro de 2003, o sargento aposentado faleceu. Ele tinha câncer de próstata.

No mês seguinte à morte do militar, a ré se apresentou ao Comando do Exército como viúva e pediu a pensão deixada pelo major. Laudo da perícia, realizado em 2021, calculou prejuízo de R$ 5.252.168,49 com os pagamentos - valor que considerou o 'dolo' da ré.

O Ministério Público Militar argumentou à Justiça que o único intuito do casamento era "a obtenção da pensão pela morte iminente do militar reformado, que já estava em estágio avançado de câncer". Os detalhes do caso foram divulgados pelo STM.