O POVO News: STF e Congresso em crise com a suspensão das emendas pix

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta sexta-feira, 16, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição traz as principais informações do dia, entre elas, a crise entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Congresso Nacional diante da suspensão das emendas pix. Assista ao vivo É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A Corte formou maioria formou maioria nesta sexta para manter as restrições definidas pelo ministro Flávio Dino para o pagamento de emendas parlamentares. As decisões de Dino atingem as emendas "pix", que vão diretamente para as prefeituras e para os estados, com baixa transparência e as emendas impositivas.

Em retaliação, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), enviou para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) duas Propostas de Emenda à Constituição (PEC) que limitam o poder do STF. Ainda sobre ministros do STF, o programa faz informações sobre a Procuradoria-Geral da República (PGR) ter negado a queixa-crime apresentada pelo Partido Novo contra o ministro Alexandre de Moraes. O magistrado foi acusado de usar meios informais para tocar inquéritos de sua relatoria. O chefe do Ministério Público Federal (MPF) concluiu que não há evidências de que o magistrado teria violado a lei. É tema ainda mais uma fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre as eleições na Venezuela. "Regime desagradável" com "viés autoritário" foram citadas pelo petista. Ele sugeriu repetir as eleições após as denúncias de fraude que marcaram sua vitória no pleito de 28 de julho.



Brasil e Colômbia lideram os esforços para resolver a crise pós-eleições na Venezuela, que levou a protestos que deixaram 25 mortos e resultaram em mais de 2.400 detidos. A oposição e o chavismo convocaram novas manifestações para o sábado. O episódio terá análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o colunista, Carlos Mazza.

