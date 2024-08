Nunes ironiza 'faz o M' de Pablo Marçal e é elogiado por bispo em 1ª agenda oficial da eleição

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) ironizou o slogan "faz o M" adotado por Pablo Marçal (PRTB), com quem disputa os votos de eleitores da direita bolsonarista na eleição para São Paulo, e minimizou o elogio de Jair Bolsonaro (PL) ao influenciador, assim como a cobrança feita por Eduardo Bolsonaro (PL). O filho '03' do ex-presidente pediu que o emedebista seja mais enfático na defesa de pautas caras ao bolsonarismo.

Ele negou "esconder" Bolsonaro em sua campanha, lembrou a presença do ex-presidente na convenção que confirmou sua candidatura e ressaltou que também é apoiado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), principal aliado do ex-chefe do Executivo.

Questionado sobre a declaração do ex-presidente, Nunes voltou a criticar o candidato do PRTB. "A gente não está vivendo de sonho, estamos vivendo de realidade. Vender sonho é para outro candidato. A gente quer falar de realidade e de coisas importantes para a cidade", declarou o prefeito.

Em outro momento da entrevista, Nunes fez menção à expedição de dezenas de pessoas lideradas por Marçal para chegar ao topo do Pico dos Marins, no interior de São Paulo, em 2022. O grupo teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. "A gente está falando de uma ação da vida real, que é cuidar das pessoas. Isso aqui não é o Pico dos Marins, isso aqui não é uma aventura onde você não consegue cuidar de 60 pessoas", disse o prefeito.

O deputado Eduardo Bolsonaro, filho '03' do ex-presidente, declarou que é "inacreditável como Nunes cava a própria sepultura ao apoiar a maior traidora do bolsonarismo". Hasselmann foi eleita deputada federal em 2018 com o apoio de Bolsonaro, mas rompeu com o clã no ano seguinte.

"Ele tem o apoio do PL, mas falha nos acenos, nessa tentativa de se posicionar ao centro. É nesse vácuo que Pablo Marçal tem crescido, por se alinhar com o eleitorado fiel aos nossos valores", afirmou Eduardo ao jornal O Globo.