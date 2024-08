Lula fala em deixar a presidência no final deste mandato sem mencionar reeleição

Após o resultado das urnas e a posse, entretanto, o petista passou a cogitar a possibilidade de uma segunda reeleição e um quarto mandato. Ainda no começo de 2023, Lula disse que a decisão de concorrer à Presidência novamente dependeria do contexto político do País até o final do mandato e de suas condições de saúde. Em 2026, quando a gestão atual acabar, Lula terá 81 anos.

O petista ressaltou, porém, que esse não era o cenário que imaginava ser mais realista, àquela época. "Se eu puder afirmar agora, digo, não serei candidato em 2026", declarou Lula. "Agora, se chegar em um momento que tiver situação delicada e eu estiver com saúde Eu só posso ser candidato com saúde perfeita, com 81 de idade, energia de 40 e tesão de 30."

Já em 2024, o presidente afirmou que não era candidato por ora e que há outros nomes fortes para fazer uma boa gestão do País. Ainda assim, ele disse, a possibilidade não estava descartada, ainda mais "se for necessário para evitar que trogloditas voltem a governar".