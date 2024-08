Impasse das emendas permite negociação, e recursos têm de ser divididos, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta sexta-feira (16) que o atual impasse sobre as emendas - frações do Orçamento que deputados e senadores enviam para obras em suas bases - permitirá um novo acordo. Ele também defendeu que os recursos precisam ser divididos. Lula deu as declarações em entrevista à Rádio Gaúcha.

O petista é crítico do atual volume de emendas desde antes de vencer as eleições de 2022 porque já previa que, caso fosse eleito, teria dificuldades para conseguir apoio no Congresso e para financiar seus planos de governo. Nos últimos dias o tema tomou o noticiário político porque o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino mandou suspender as emendas impositivas. O assunto está em discussão na Corte. Congressistas estão revoltados porque acreditam que o movimento de Dino foi combinado com o Planalto.

"Eu acho que o impasse que está acontecendo agora é possivelmente o fator que vai permitir a gente fazer uma negociação com o Congresso Nacional e estabelecer uma coisa justa na relação do Congresso com o governo federal", disse Lula.