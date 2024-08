Campanha começa com Nunes na igreja, Boulos na periferia, Tabata na escola e Datena no interior

Essa não é a primeira vez que o prefeito faz uma reverência à família Covas. A convenção que oficializou a candidatura de Nunes à reeleição ocorreu no estacionamento da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mesmo local onde Mário Covas, avô de Bruno, lançou sua candidatura vitoriosa ao governo do Estado.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB), que aparece empatado tecnicamente com Guilherme Boulos (PSOL) na liderança da disputa eleitoral na última pesquisa Datafolha, repetiu o seu antecessor, o ex-prefeito Bruno Covas (PSDB), ao escolher uma igreja para o seu primeiro ato de campanha. Na manhã desta sexta-feira, o prefeito assistirá a uma missa na Catedral de Santo Amaro, acompanhado de sua esposa, Regina Nunes, de Tomás Covas, filho do tucano e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Bairros da periferia, cartões-postais da cidade e até igrejas fazem parte do roteiro escolhido pelos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo para a estreia da campanha de rua nesta sexta-feira, 16, quando começa oficialmente o período eleitoral. Este ano, a disputa pelo comando da capital vai contar com dez candidatos, dos quais apenas dois já participaram de eleições anteriores para o cargo.

Boulos decidiu iniciar sua campanha à Prefeitura de São Paulo na periferia, começando pelo bairro do Campo Limpo, onde vive com sua esposa e duas filhas há mais de uma década. Boulos receberá sua vice, Marta Suplicy (PT), para um café da manhã em sua residência. Após a refeição, os dois farão uma caminhada pelo comércio local.

A escolha de uma igreja para o primeiro ato de campanha reforça a estratégia de Nunes de enfatizar que um eventual segundo mandato será a continuidade do trabalho iniciado ao lado de Covas, que morreu em maio de 2021 vítima de um câncer. A associação com o tucano vem sendo utilizada pela campanha como uma maneira de distanciar Nunes do bolsonarismo.

À tarde, Marta e Boulos participarão de uma nova caminhada, desta vez no centro da cidade, com início no Teatro Municipal. Para encerrar o dia, eles planejam conversar com comerciantes em Itaquera, na zona leste, partindo da Paróquia Nossa Senhora do Carmo. Na eleição municipal de 2020, Boulos também começou sua campanha na periferia, no bairro de São Mateus, zona leste.

No fim de semana, Boulos continuará sua agenda nas periferias da cidade, priorizando encontros com moradores e lideranças comunitárias, uma estratégia central da campanha do PSOL para crescer nessas regiões nas quais aparece empatado com Nunes. Nesta semana, o candidato já realizou plenárias no Conjunto City Jaraguá e na Vila Hebe, ambos no extremo norte da capital, e se reuniu com entidades de classe e trabalhadores de aplicativos.

Já Tabata escolheu iniciar sua campanha de rua em uma escola municipal no distrito de Brasilândia, na zona norte. Acompanhada de sua vice, a professora Lúcia França (PSB), a candidata fará um anúncio em frente à unidade de ensino. A educação é uma das principais bandeiras da candidata do PSB. No fim do dia, Tabata e Lúcia vão lançar o programa de governo da chapa em um salão de festas n Butantã, zona oeste.