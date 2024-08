Bruno Engler é formado em quê? Candidato de BH apoiado por Bolsonaro responde ao joga no Google

Ele lembrou que foi o deputado estadual mais bem votado da história de Minas Gerais e destacou dois projetos como os principais da sua passagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais: o primeiro, que retirou tomadas dos presídios do Estado, e o outro que causou o congelamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em 2022.

E o indicado do PL ao cargo é quem estreia o quadro nesta semana. Engler faz parte do grupo mais próximo de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro no Estado, ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e respondeu aos questionamentos feitos pelo Estadão .

Quem mora em Belo Horizonte procura sobre Bruno Engler (PL) no Google quer saber mais sobre quem ele é, sua trajetória como deputado estadual e o que ele já fez como político. É isso que mostra o Joga no Google - Especial Eleições desta sexta-feira, 16, que vai até a capital de Minas Gerais para apresentar três pré-candidatos à Prefeitura da cidade.

Além disso, belo-horizontinos querem saber no que ele é formado (ele irá concluir graduação em Gestão Pública neste ano) e se ele é contra concursos públicos. "Não, de forma alguma", disse.

O Joga no Google - Especial Eleições é o quadro do Estadão, lançado no final de semana passado, que traz as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos começou na semana e publicará três vídeos por semana - um na sexta, um no sábado e um no domingo - apresentando as principais perguntas feitas pelos cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador mais usado no Brasil.