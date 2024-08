Bolsonaro diz que Nunes não é seu candidato 'dos sonhos' e que Marçal 'tem suas virtudes'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quinta-feira, 15, que o candidato à Prefeitura de São Paulo apoiado por ele, Ricardo Nunes (MDB), não é seu "candidato dos sonhos". Mesmo assim, o ex-presidente disse que deve manter o compromisso firmado entre eles de aliança nestas eleições. Na mesma declaração, Bolsonaro elogiou outro candidato, Pablo Marçal (PRTB), de quem também é próximo.

"Eu fechei com o Ricardo Nunes. Não é o meu candidato dos sonhos, mas eu tenho um compromisso. Vou ajudá-lo onde for possível. Lá tem a figura nova do Pablo Marçal, que fala muito bem. Uma pessoa inteligente. Tem suas virtudes. Não tem experiência, mas faz parte", disse o ex-presidente, em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN).

No começo de junho, quando Marçal entrou para a lista de pré-candidatos ao Palácio do Anhangabaú, ele e Bolsonaro se reuniram em Brasília e o ex-coach afirmou, horas depois, que seria o novo apoiado pelo ex-presidente. Segundo Marçal, Bolsonaro via mais alinhamento ideológico nele do que em Nunes. "Como o Bolsonaro vai apoiar um 'cara' que tem o (João) Doria como articulador?", questionou o candidato do PRTB, referindo-se ao acordo que, em 2020, consolidou a indicação de Nunes como vice-prefeito na chapa de Bruno Covas, do PSDB.