Atlas: Igor Normando tem 38,7%, Éder Mauro 36,9% e Edmilson Rodrigues 16,4% em Belém

Igor Normando (MDB) e Éder Mauro (PL) são os favoritos na disputa pela prefeitura de Belém, no Pará, informa pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quinta-feira, 15. Normando, que é deputado estadual e aliado do governador Helder Barbalho, aparece com 38,7% dos votos válidos, tecnicamente empatado com o deputado federal bolsonarista Mauro, que tem 36,9%. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), aparece com 16,4% em um cenário de disputa eleitoral entre nove candidatos -ou seja, nem chegaria ao segundo turno se o pleito fosse realizado hoje.

O quarto colocado é o deputado estadual Thiago Araújo (Republicanos), com 3,6% dos votos válidos, à frente do radialista Jefferson Lima (Podemos), que tem 1,2%. Na sequência vêm o delegado Everaldo Eguchi (PRTB), com 1,1%, a jornalista e militante Wellingta Macêdo (PSTU), com 1%, o professor Ítalo Abati (Novo), com 0,8%, e a guarda portuária Raquel Brício (UP), com 0,3%.