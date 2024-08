Tarcísio indica que negaria pedido de Bolsonaro para concorrer ao Planalto

O governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), indicou nesta quinta-feira, 15, que rejeitaria eventual pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para concorrer ao Palácio do Planalto em 2026. Ele defendeu o nome do próprio Bolsonaro, que está inelegível. As declarações foram dadas em entrevista à revista Exame.

"Eu tenho muita consideração pelo presidente Bolsonaro, muita mesmo, foi o cara que me trouxe até aqui, abriu portas. E se tornou um grande amigo pessoal. Mas às vezes a gente tem que dizer não para o próprio amigo", disse Tarcísio depois de ser questionado sobre o que faria com eventual pedido de Bolsonaro para concorrer ao Planalto.

"Eu acho que tem muita gente qualificada na direita, a começar pelo próprio presidente Bolsonaro. Eu continuo acreditando que ele pode ter uma reversão da situação jurídica dele e, tendo, tem que ser ele o candidato, não há dúvida. Porque ele é o dono do capital político. Não sendo, vai ser quem ele indicar. E, obviamente, eu quero continuar fazendo meu trabalho em São Paulo", declarou o governador.