STF adianta referendo de decisões de Dino sobre emendas; julgamento será nesta sexta

O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma sessão virtual extraordinária para o plenário julgar o referendo das decisões do ministro Flávio Dino que suspenderam a execução das emendas parlamentares impositivas e determinaram critérios de transparência para o pagamento das "emendas pix". O julgamento será aberto à meia noite desta sexta-feira, 16, com encerramento previsto para as 23h59 do mesmo dia.

Antes, a análise da decisão sobre as "emendas pix" estava marcada para ocorrer entre 16 e 23 de agosto, e a decisão que suspendeu todas as emendas impositivas seria realizada entre 30 de agosto e 6 de setembro. O adiantamento foi a pedido de Dino, que alegou "excepcional urgência" nos casos.

Dino é relator de uma série de processos que questionam emendas parlamentares sob o argumento de que elas perpetuam o modelo do "orçamento secreto", declarado inconstitucional pelo Supremo. A decisão mais recente foi proferida ontem e suspendeu, a pedido do Psol, todas as emendas parlamentares de execução obrigatória - o que abrange as "emendas pix", as emendas individuais com finalidade definida e as emendas de bancada.