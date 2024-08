O POVO News: Lula não reconhece vitória de Maduro na Venezuela, o que muda na crise?

É tema ainda do programa falas dos ministros do STF que saíram em defesa de Alexandre de Moraes

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta quinta-feira, 15, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação do jornalista Marcos Tardin, a edição aborda as principais notícias do dia, entre elas, a repercussão da fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que não reconheceu a eleição de Nicolas Maduro na Venezuela.

Lula disse que só reconhecerá a vitória do aliado após o fim da investigação pela Sala Eleitoral do TSJ venezuelano. "Ainda não [reconheço a vitória de Maduro]. Ele sabe que está devendo umas explicações para a sociedade, para o mundo”, afirmou.