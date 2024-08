João Pimenta (PCO) registra candidatura a prefeito de SP sem nenhum bem a declarar

O candidato João Pimenta (PCO) registrou sua candidatura à Prefeitura de São Paulo sem nenhum bem a declarar à Justiça Eleitoral. Esta é a segunda tentativa de eleição do postulante. Em 2022, Pimenta disputou o cargo de deputado federal pela mesma sigla, mas não conseguiu ser eleito.

O vice na chapa, Francisco Muniz (PCO), também declarou não possuir nenhum bem, assim como quando se candidatou para o cargo de vereador pelo mesmo partido nas eleições municipais de 2020.

Pimenta tem 27 anos, é jornalista e filho do presidente do Partido da Causa Operária, Rui Costa Pimenta. O candidato é militante político estudantil e coordenador da Aliança da Juventude Revolucionária (AJR). O postulante tem 2% das intenções de voto dos eleitores paulistanos, segundo a última pesquisa do Datafolha divulgada.