Câmeras em caminhões de lixo, teleférico e prédio de 1km: veja plano de governo de Pablo Marçal

Com a aproximação do início das campanhas eleitorais na corrida pela Prefeitura de São Paulo, o candidato do PRTB, Pablo Marçal, revelou seu planejamento de governo para caso seja eleito prefeito da cidade no pleito de outubro. No documento, o empresário destaca que pretende levar "São Paulo para 2050 em 2028", ano em que termina o mandato do próximo comandante da capital paulista - uma ideia semelhante à do ex-presidente Juscelino Kubitschek com o slogan de seu plano de metas ‘50 anos em cinco’.

O documento possui cem páginas ao todo. No entanto, excluindo páginas inteiras com fotos, outros materiais gráficos de campanha e páginas duplicadas, o plano de Marçal conta com 77 ‘slides’. Uma das propostas apresentadas pelo ex-coach é a de incluir câmeras de monitoramento em caminhões de lixo. Com isso, o postulante pretende "monitorar a coleta e descarte adequados, assegurando a manutenção da limpeza e segurança nas áreas urbanas".

Na área de educação, o empresário deve apostar em um esquema de remuneração por resultados para os profissionais educadores em escolas. Os professores e funcionários das instituições de ensino deverão seguir "objetivos claros de aprendizagem e das avaliações bimestrais" para garantir que os alunos alcancem metas de aprendizagem. Além disso, a premiação dos docentes e outros gestores também será realizada de acordo com a frequência dos alunos nas salas de aula. De acordo com o plano do candidato, o sistema "ajudará a diminuir a rotatividade e motivará os profissionais que estão em contato com os alunos."