O POVO News: Áudios de Moraes geram campanha da oposição por impeachment

O programa O POVO News 2ª edição realiza nesta quarta-feira, 14, mais uma edição no Youtube, O POVO+, Facebook e TikTok. Com apresentação dos jornalistas Marcos Tardin e Rachel Gomes, a edição aborda as principais notícias do dia, entre elas, a repercurssão de áudios do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Oposição criou campanha por impeachment do magistrado.

Assista ao vivo

Reportagem do jornal Folha de S. Paulo afirmou que assessores do ministro Alexandre de Moraes, tanto no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como no Supremo Tribunal Federal (STF), trocavam informações fora dos trâmites legais. Um dia após a divulgação do material, Moraes mandou prender Allan dos Santos e Oswaldo Eustáquio, que são alvo de mandados de prisão preventiva.