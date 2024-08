Integrantes do governo defendem Moraes após acusações em reportagem

Integrantes do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) saíram em defesa de Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após reportagem da Folha de S.Paulo revelar o uso do setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fora do rito oficial, para embasar decisões em inquéritos que tramitam no STF. Os ministros afirmam que Moraes tem postura ética e destacaram a importância do trabalho do magistrado para o Brasil.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) disse na manhã desta quarta-feira, 14, que conhece Moraes "há décadas" e que o magistrado possui um "absoluto rigor ético". O ministro foi secretário da Justiça no governo de Alckmin em São Paulo. "Por lei, o ministro do TSE é o ministro do Supremo. Isso é lei ", disse o vice-presidente, acrescentando que o Brasil "deve muito ao Alexandre de Moraes, à sua firmeza na condução do processo eleitoral".

O ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, disse que a reportagem é "sensacionalista e não corresponde à verdade". "A matéria só tem o efeito de alimentar o movimento de tentar desacreditar o STF para incidir no julgamento do inelegível", complementou, em publicação no X.