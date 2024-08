Ex-governador do Rio, preso pela Lava Jato, lidera intenção de voto para prefeitura

O ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão (MDB) lidera as pesquisas de intenção de voto em Piraí, no Vale do Paraíba Fluminense, com 59% das intenções de voto, segundo o Ipec, nesta quarta-feira, 14. Atrás dele, está Arthur Tutuca (PRD) com 29%. O opositor de Pezão é filho do ex-prefeito do município, Arthur Henrique Gonçalves Ferreira, e irmão do secretário de Turismo do Rio, Gustavo do Tutuca.

O vereador Alexsandro Sena (PSD) foi confirmado como vice na chapa nas eleições municipais de 2024. Pezão tenta retornar à política após quase seis anos afastado após ser preso por propina de R$ 39 milhões, no âmbito da operação Lava-Jato em 2018.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

À época, ele foi considerado inelegível até 2022. O então governador recorreu da decisão, mas o recurso foi negado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).