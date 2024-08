Em debate do 'Estadão': Boulos e Marçal voltam a se atacar: 'PT kids', 'ladrão de banco'

Os candidatos à prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) e Pablo Marçal (PRTB) se estranharam, após uma série de ataques, durante debate promovido pelo Estadão nesta quarta-feira, 14. Marçal iniciou a discussão ao criticar os aliados de Boulos, como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a cúpula do PT. "Você é o PT Kids", disse ao candidato do PSOL. Boulos então voltou a citar que o adversário foi condenado por furto qualificado (artigo 155, do Código Penal) pela Justiça Federal de Goiás, em 2010.

No tempo que tinham que administrar, os dois ficaram trocando críticas e desviando do debate, até Marçal tirar uma carteira de trabalho do bolso para "exorcizar" o adversário. "Esse sujeito não tem limite ético e moral, uma pessoa rebaixada", respondeu Boulos.

Após o fim do tempo combinado para as respostas, ambos tiveram que voltar ao seu lugar. Marçal, que estava ao lado do deputado federal, seguiu Boulos com a carteira de trabalho. Boulos tentou tomar a carteira e ambos iniciaram outra discussão. Os dois tiveram que mudar de lugar devido ao desentendimento.