Dino pede urgência para plenário julgar decisão que suspendeu emendas impositivas

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), pediu para o presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, adiantar o julgamento da decisão que suspendeu a execução de todas as emendas impositivas de parlamentares. O plenário vai analisar se confirma ou derruba a decisão de Dino. Ele solicitou que seja convocada uma sessão virtual extraordinária para esta sexta-feira, 16, durante 24 horas. O julgamento está atualmente marcado para acontecer entre os dias 23 e 30 de agosto. Dino apontou "excepcional urgência caracterizada no presente caso".