Debate/'Estadão': Boulos tenta colar Nunes em Bolsonaro, e prefeito diz não ser comentarista

O candidato do PSOL a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, tentou colar a imagem do atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), à do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Nunes respondeu dizendo que não é comentarista político. A disputa foi no debate promovido pelo Estadão, em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (Faap), nesta quarta-feira, 14.

"Vou ler três frases que certamente você já ouviu. Queria ouvir sua opinião sobre elas. ‘O erro da ditadura foi torturar e não matar’. A outra é ‘eu não te estupro porque você não merece’. A outra é ‘eu não confio na urna eletrônica’. Essas são só três frases que mostram como pensa Jair Bolsonaro, seu padrinho político. Eu queria pedir para você responder sem fugir, dessa vez, de forma objetiva: você concorda ou discorda de Bolsonaro?", disse Boulos a Nunes.

"Eu não sou comentarista político, eu sou prefeito da cidade de São Paulo, eu cuido de uma cidade de 12 milhões de habitantes", respondeu Nunes.