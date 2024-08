Debate do 'Estadão': primeiro bloco teve como tema Educação

O primeiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo teve confrontos diretos entre os candidatos, que responderam perguntas dos jornalistas do Estadão e puderam debater Educação. A etapa foi encerrada com pergunta dos alunos da Faap na questão de segurança. Ricardo Nunes encerrou o bloco com propostas de integração entre a GCM, a Guarda Civil Metropolitana, e as polícias civil e militar, que são de responsabilidade do governo do Estado.

"É lamentável o que está acontecendo hoje na cidade de São Paulo", diz Guilherme Boulos, candidato do PSOL, sobre a colocação do município em rankings de educação. "Vamos fazer um programa de educação integral que vai envolver reforço escolar. Depois da pandemia, não houve reforço adequado às crianças e adolescentes que fizeram EAD", afirma Boulos. Em seguida, o candidato do PSOL detalhou a proposta do Mutirão Paulo Freire, para a alfabetização de jovens e adultos que estão fora da escola.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O candidato do PSDB, José Luiz Datena, afirmou que "é preciso ter a obrigação necessária de entregar a criança aos oito anos sabendo ler e escrever", e comparou a alfabetização de São Paulo com o Ceará. Datena ainda falou sobre a importância das crianças terem direito à todas as refeições, principalmente nas fases de alfabetização: "a criança precisa ser recebida na escola como se fosse uma extensão do seu ambiente familiar". O candidato falou ainda sobre rondas escolares da GCM e sobre boa remuneração de professores para resolver o problema, além de escolas em período integral, meta que ele afirma que não foi cumprida pela Prefeitura. Datena não fez nenhuma pergunta a Boulos no final de sua fala.