Debate do 'Estadão': Datena ataca Nunes na economia, e prefeito diz cuidar da periferia

O candidato do PSDB a prefeito de São Paulo, José Luiz Datena, fez um duro ataque à administração do atual prefeito e candidato a reeleição, Ricardo Nunes (MDB), na área econômica, em debate promovido pelo Estadão nesta quarta-feira, 14. Segundo Datena, a cidade nunca esteve tão pobre. Nunes respondeu que a cidade tem problemas, mas também tem avanços.

"É uma prefeitura rica com um povo pobre. Se a economia tivesse andado tão bem nas suas mãos a gente não teria três mil garotos morando nas ruas", disse Datena. "A gente não teria tanta gente desassistida na periferia da cidade se o senhor tivesse feito seu trabalho com sua equipe", declarou o candidato do PSDB ao prefeito.

"São Paulo está mais desigual do que nunca, está mais pobre do que nunca, está mais abandonada do que nunca. Os dados que o senhor apresenta podem ser muito legais no papel e para sua equipe, mas na prática o senhor torna a cidade de São Paulo cada vez mais injusta com uma política econômica completamente furada, que tem privilégio para gente rica e que massacra o cidadão de baixa renda. Parece que o senhor quer exterminar o cidadão de baixa renda e privilegiar o rico", declarou Datena.