Carlos Bolsonaro critica Marçal por 'passar pano' para áudios vazados do gabinete de Moraes

O vereador do Rio Carlos Bolsonaro (PL) criticou o ex-coach Pablo Marçal, candidato do PRTB a prefeito de São Paulo, por "passar pano" ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes nesta quarta-feira, 14. Pela madrugada, Marçal criticou a repercussão de conversas entre um juiz auxiliar de Moraes e um funcionário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que evidenciou o uso da Corte Eleitoral, fora do rito, para embasar investigações contra aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Antes de mais nada, votem em quem quiser. Por fim, é sério que o mais novo direitista está parecendo dar aquela passada de pano pro ministro depois de tudo que esse senhor fez e continua fazendo, mesmo agora diante de fatos expostos? Pegaram esse código?", afirmou Carlos Bolsonaro em um story no Instagram.

De acordo com o candidato do PRTB à Prefeitura, a repercussão das conversas entre o auxiliar de Moraes e um perito do TSE, reveladas pelo jornal Folha de S.Paulo, o "deixaram com um pé atrás". Sem apresentar provas, Marçal afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer trocar Moraes, que foi indicado pelo ex-presidente Michel Temer (MDB) em 2017, por um novo magistrado.