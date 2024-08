Candidatos à Prefeitura de SP começam a chegar para o debate do Estadão

O apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB) foi o primeiro dos candidatos que disputam a Prefeitura de São Paulo a chegar ao local do debate promovido pelo Estadão em conjunto com o Terra e a Fundação Armando Álvares Penteado (Faap); Ele chegou ao teatro Faap, às 8h45, onde encontrou sua equipe de campanha.

O vice na chapa dele, José Aníbal (PSDB), não acompanha o correligionário - o ex-senador é presidente do diretório municipal dos tucanos na capital paulista e foi anunciado como vice de Datena no último dia 27, no evento que confirmou a candidatura do jornalista.

Datena diz que espera se sair melhor neste debate do que no primeiro, realizado pela TV Band na última quinta-feira, 8. "Espero que não me julguem como comunicador, e mais como candidato. Não vim aqui para ser Silvio Santos, ou coisa parecida."