TSE julga ação que pode cassar governador e vice de Roraima; Estado pode ter nova eleição

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julga nesta terça-feira, 13, recurso em ação de abuso de poder econômico e político que pode cassar os mandatos do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do vice, Edilson Damião (Republicanos). A sessão está marcada para as 19 horas (pelo horário de Brasília).

Denarium foi condenado em janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR), que determinou a cassação da chapa por irregularidades nas eleições de 2022. Se a cassação for confirmada, o Estado terá eleições suplementares para o governo.

O Estadão procurou o governador, mas não obteve resposta até o fechamento deste texto.