Prefeitura de SP: veja candidatos e regras do debate do 'Estadão'

Nesta quarta-feira, 14, o Estadão promove o debate entre os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP). O evento vai começar às 10h no Teatro FAAP, em Higienópolis, na região central, e será transmitido ao vivo nos canais digitais de seus organizadores. Quem vai participar É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O debate vai contar com a participação dos seis principais candidatos, selecionados com base nas pesquisas eleitorais mais recentes e na representatividade no Congresso Nacional. Estão confirmados: o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), o jornalista José Luiz Datena (PSDB), a economista Marina Helena (Novo), o influenciador Pablo Marçal (PRTB), o prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB).

Como será o debate Inspirado no formato do vodcast Dois Pontos, do Estadão, apresentado por Roseann Kennedy, que também será a mediadora, o debate será dividido em cinco blocos, com temas de grande interesse do eleitorado. Os temas serão sorteados no início de cada bloco e serão extraídos da Agenda SP, conjunto de temas cruciais para o desenvolvimento da cidade de São Paulo, como educação, transporte, economia, meio ambiente, urbanismo, revitalização do centro e segurança pública. Quais são as regras

Cada bloco vai contar com a presença de um convidado que também fará perguntas sobre o tema em discussão. Os seis candidatos serão organizados em três duplas, que mudarão a cada bloco para garantir que todos debatam entre si. A mediadora vai fazer a primeira pergunta de cada bloco, e os convidados farão as seguintes. A pergunta inicial terá 30 segundos, e cada candidato terá até 1 minuto para responder. Durante o confronto em duplas, os candidatos terão 30 segundos para formular perguntas e 1 minuto para responder, com direito a réplica de 30 segundos. Se um candidato não utilizar todo o tempo disponível, ele poderá acumular o saldo para a última resposta do bloco. Nos blocos 1, 2 e 3, dois candidatos responderão a perguntas do público, previamente gravadas e exibidas em um telão. Essas perguntas terão 30 segundos, com resposta de até 1 minuto.

Caso algum candidato se sinta ofendido por injúria, calúnia ou difamação, poderá solicitar direito de resposta, que será concedido por 30 segundos, desde que aprovado pela direção do debate, com apoio da Consultoria Jurídica. Se o pedido for aceito, o direito de resposta será exercido no mesmo bloco. Onde assistir o debate Debate Estadão/Terra/FAAP no 1º turno