Ibaneis Rocha veta trechos polêmicos de plano urbanístico de Brasília

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB) vetou trechos polêmicos do Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCub) ao sancionar o projeto aprovado pela Câmara Legislativa do DF. A sanção ocorreu em cerimônia na segunda-feira, 12, no palácio Buriti.

O Projeto de Lei Complementar (PLC) 41/202 foi sancionado após um período de 15 anos de debates entre governo, representantes da sociedade civil, do setor produtivo e Legislativo.

A proposta aprovada pela Câmara distrital em 19 de junho é de autoria da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF (Seduh), e atualiza as normas de preservação e uso e ocupação do solo ao mesmo tempo.