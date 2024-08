Debate 'Estadão': 'colinha' e estratégia para ser conhecido estão entre planos dos candidatos

Dando continuidade à sua cobertura especial das eleições municipais de 2024, o Estadão , em parceria com o Portal Terra e a Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), promoverá nesta quarta-feira, 14, seu primeiro debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo. O evento contará com a participação dos seis principais candidatos, selecionados com base nas pesquisas eleitorais mais recentes e na representatividade no Congresso Nacional.

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), por exemplo, pretende seguir a mesma estratégia adotada no primeiro debate: focar nas questões da cidade, evitando nacionalizar a campanha ou se envolver em polêmicas. Seu objetivo principal, segundo aliados ouvidos pelo Estadão , será destacar as realizações de sua gestão, demonstrando que está preparado para fazer mais pela população em um eventual segundo mandato.

Os candidatos à Prefeitura estão ajustando seus discursos para o debate, o segundo desta corrida eleitoral. Na semana passada, eles fizeram sua estreia no debate realizado pela TV Bandeirantes, que foi marcado por trocas de farpas, ataques de baixo nível e um tom pouco propositivo. Enquanto alguns deles planejam mudar a abordagem, outros pretendem manter a mesma linha adotada no último embate.

Interlocutores do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, afirmam que ele deverá manter uma linha semelhante à adotada no último debate. Boulos continuará a focar suas críticas no atual prefeito da capital, Ricardo Nunes (MDB), mas seguirá um tom mais propositivo. Temas como a segurança pública, incluindo a proposta de dobrar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM), e a saúde, com a criação do "Poupatempo da Saúde", devem estar presentes em seu discurso.

Orlando Faria, coordenador da campanha de Tabata Amaral (PSB), avalia que as regras e o formato do debate Estadão/Terra/FAAP permitem que os candidatos apresentem e discutam suas propostas para a capital, possibilitando ao eleitor comparar os diferentes planos de governo. Faria destaca que Tabata usará o tempo no debate para expor suas ideias para as diversas áreas da cidade. "Nós vamos usar o espaço para apresentar nossas propostas e demonstrar que elas são melhores do que as outras."

Coordenador de campanha do PRTB, Wilson Pedroso afirma que o foco principal de Pablo Marçal atualmente é delinear os pontos-chave que irá abordar, enfatizando suas propostas para São Paulo. "Reconhecemos que esta é uma excelente oportunidade para demonstrar a todos que Pablo Marçal possui as melhores soluções para enfrentar os desafios que a cidade passa e estamos confiantes de que sua visão inovadora", disse.