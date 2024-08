Ricardo Nunes registra candidatura em SP e declara patrimônio de R$ 4,8 milhões

Ricardo Nunes também declarou ser dono de sete terrenos e fazendas. O terreno de maior valor venal está localizado em Campinas, no interior paulista, e é avaliado em R$ 390 mil. O emebedista também informou ser dono de uma fazenda em Minas Gerais.

Em 2020, quando compôs como vice na chapa à reeleição do então prefeito Bruno Covas (PSDB), Nunes declarou ter R$ 4.836.716,54 em bens. A diferença para este ano é de R$ 6.634,37, o que corresponde a 0,13% do patrimônio de Nunes.

As outras cinco terras declaradas pelo candidato à reeleição estão localizadas em Parelheiros, na zona rural da capital paulista.

Patrimônio de Coronel Mello, vice de Nunes

O coronel Ricardo Mello de Araújo (PL), vice-prefeito na chapa de Ricardo Nunes, declarou um patrimônio de R$ 3.629.006,37 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Na declaração de bens de Mello, o item de maior valor é um prédio residencial em Monte Alegre do Sul, no interior paulista, avaliado em R$ 850 mil. O ex-comandante da Rota também afirmou ser dono de um apartamento de R$ 800 mil em Pinheiros, bairro nobre da capital, e de um imóvel de R$ 600 mil no Parque São Jorge.