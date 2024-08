Como Elon Musk usa o X para se intrometer na política mundial

Não é só no Brasil que o bilionário usa sua plataforma para se envolver em debates políticos. Seja no Reino Unido, Alemanha ou Venezuela, seus comentários tendem a seguir um padrão semelhante

Enquanto os Estados Unidos se preparam para eleger um novo presidente em novembro, Musk não está apenas usando o X, sua rede social, para apoiar a candidatura de Donald Trump. O homem mais rico do mundo também envia com frequência tuítes para seus mais de 193 milhões de seguidores sobre questões políticas em outros países, muitas vezes demonstrando um entendimento limitado das situações locais.

Motins no Reino Unido. Eleição presidencial da Venezuela. A forma como a Alemanha está lidando com o partido de ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD). Esses são apenas três exemplos recentes de como o bilionário Elon Musk se envolveu em debates políticos de outros países, longe de onde vive, no Texas.

No Brasil, Musk chamou o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de "ditador do Brasil" após o magistrado determinar a inclusão do bilionário como investigado no inquérito que apura a ação de milícias digitais que atentam contra a democracia. Moraes apontou que viu indícios de obstrução de Justiça e incitação ao crime nas ações de Musk.

Em nenhum outro lugar, entretanto, a ambição de Musk de se inserir na política é mais visível do que no X. Em 2022, ele comprou a plataforma, então conhecida como Twitter. Nesse meio-tempo, todo um ecossistema de criadores de conteúdo de direita se fortaleceu na rede social. Ao mesmo tempo, o X se tornou cada vez mais popular entre usuários de direita, de acordo com um estudo de 2024 do Pew Research Center.

Zombando de líderes mundiais

No início de agosto, Musk entrou em conflito com o governo britânico ao sugerir no X que "a guerra civil é inevitável" no Reino Unido, após ataques a mesquitas e hotéis que abrigam pessoas que buscam asilo em todo o país. Depois que um porta-voz do governo britânico repreendeu seus comentários, dizendo que não havia "nenhuma justificativa" para as observações de Musk, o bilionário redobrou seus ataques, insinuando que o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e a polícia britânica trataram manifestantes brancos de extrema direita com mais severidade do que minorias no país.

Antes de comentar a situação no Reino Unido, Musk entrou em uma discussão acalorada com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, após a reeleição amplamente contestada do político. Musk chamou Maduro de "ditador" e disse que o levaria pessoalmente "em um burro" para o centro de detenção dos EUA na Baía de Guantánamo.

Poucos dias depois, Maduro anunciou, nesta quinta-feira (08/08), ter assinado um decreto para bloquear temporariamente o acesso ao X no país.