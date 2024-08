Candidato a prefeitura de Salvador, Geraldo Junior responde perguntas feitas no Google

Quem está na cidade de Salvador tem interesse em saber mais sobre quem é o vice-governador da Bahia na chapa do petista Jerônimo Rodrigues e candidato do MDB à Prefeitura da capital da baiana, Geraldo Junior. Entre as dúvidas estão quem é a vice dele, se é parente do ex-ministro da Integração Nacional Geddel Vieira Lima e quais as propostas dele para o cargo ao qual pleiteia. E ele respondeu as perguntas para o Estadão.

Geraldo é o segundo participante do Joga no Google - Especial Eleições, quadro do Estadão que responde as perguntas mais feitas aos candidatos às prefeituras das principais capitais do País.

A série de vídeos começou nesta semana e publicará três vídeos por semana - um na sexta, um no sábado e um no domingo - para responder as principais perguntas que os cidadãos de dez capitais (Salvador, Fortaleza, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Goiânia e Manaus) fazem sobre os principais candidatos dessas cidades no Google, buscador maior usado no Brasil.