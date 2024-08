Promotoria pede bloqueio de bens de prefeito de Imperatriz por suposto nepotismo

O Ministério Público do Maranhão ingressou com uma ação civil pública atribuindo improbidade administrativa por nepotismo ao prefeito de Imperatriz, Francisco de Assis Ramos (União), do secretário municipal de Governo e Projetos Estratégicos (Segov), Eduardo Albuquerque, e da ex-diretora executiva da Pasta, Lucimar Santos - que é mãe do ex-secretário municipal adjunto de Esporte, Juventude e Lazer, Weudson Santos. A Promotoria requer a indisponibilidade de bens do prefeito.

O Estadão pediu manifestação, via e-mail, à prefeitura de Imperatriz, município com 275 mil habitantes no interior do Maranhão. O espaço está aberto a todos os citados na ação do MP.

A ação, protocolada na última terça, 6, é subscrita pela titular da 1ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e das Ordens Tributária e Econômica, Glauce Mara Lima Malheiros, com base em denúncia sobre nepotismo à Ouvidoria do Ministério Público do Maranhão.