Lula e Bolsonaro viram tema no primeiro debate entre candidatos à prefeitura de BH

O primeiro debate entre candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte foi marcado pela polarização com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) virando tema do confronto. Ao longo do encontro organizado pela Band na quinta-feira, 8, os candidatos Rogério Correia (PT) e Bruno Engler (PL) tentaram associar suas imagens aos políticos nacionais.

Enquanto Correia fez uma prestação de contas sobre as ações do governo federal na capital mineira, Engler procurou criticar o petista, relembrando os feitos de Bolsonaro na cidade.

"O presidente Bolsonaro vai estar aqui conosco na campanha, ele sabe da importância da nossa capital, mas a gente está aqui nesse debate discutindo os problemas de Belo Horizonte. É importante, sim, o apoio político, todo mundo sabe o lado que eu tenho e as pautas que eu defendo", afirmou Engler em um embate direto com Correia.