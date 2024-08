Câmara e Senado pedem que Dino reveja decisão e libere pagamento de Emendas Pix sem restrições

O Senado e a Câmara recorreram ao Supremo Tribunal Federal (STF) na quinta-feira, 8, pedindo que o ministro Flávio Dino reconsidere as decisões que restringiram a distribuição de Emendas Pix. As Casas também querem que Dino deixe a relatoria do processo que trata sobre o fim do orçamento secreto, que foi declarado inconstitucional pela Corte em 2022.

Na semana passada, Dino se reuniu representantes do governo do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e os advogados das Casas. Após o encontro, o ministro ordenou que as emendas devem ser distribuídas com "total transparência", com a divulgação dos nomes dos parlamentares responsáveis pelas indicações e outras medidas.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo o Congresso, a imposição de requisitos adicionais para a aplicação dos recursos de transferências contraria o objetivo de "agilidade e flexibilidade" das Emendas Pix. Além disso, as Casas defendem que as liminares de Dino podem ameaçar a "eficácia e a prontidão das respostas às necessidades de saúde pública".