'Bolsonarista envergonhado e bolsonarista rejeitado', diz Boulos sobre rivais, em dabate

O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, respondeu às críticas do apresentador José Luiz Datena (PSDB) sobre a nacionalização da disputa, durante debate entre candidatos a prefeito promovido na noite da quinta-feira, 8, pela Band. "Eu vou comandar a Prefeitura, mas com a ajuda de Lula", disse, após sua aliança com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ser questionada. "E aqui nós temos dois bolsonaristas, o bolsonarista envergonhado e o bolsonarista rejeitado", completou.

A crítica era direcionada, respectivamente, ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) e ao ex-coach Pablo Marçal (PRTB).

Nunes formou uma aliança com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após meses de insistência e a prerrogativa de entregar a indicação do vice ao novo aliado. Pablo Marçal tentou aproveitar essa indefinição para ganhar o apoio de Bolsonaro, indo a Brasília atrás da aliança, que não foi concretizada.