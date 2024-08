O POVO News: militares da Venezuela juram fidelidade a Maduro; chefe de campanha é presa

Urrutia chegou a se autoproclamar presidente e chamou as Forças Armadas para "impedir o golpe de Maduro"

Momento ocorre em meio a conflitos intensos ocasionados devido ao pleito presidencial na Venezuela. Resultado gerou protestos e acusação de interferências . No âmbito dos conflitos, a oposição afirmou que a chefe de campanha de María Corina, líder oposicionista, foi presa.

O pleito ocorreu no último dia 28 de julho. Antes mesmo dos resultados, a corrida já era permeada de acusações de interferência por parte da oposição e de atores internacionais. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Maduro obteve 51,9% dos votos, enquanto González atingiu 43%. Até o momento as atas da votação não foram apresentadas. A oposição diz ter evidências de que González seria o real vencedor do pleito.

Urrutia chegou a se autoproclamar presidente e chamou as Forças Armadas para "impedir o golpe de Maduro". "Nós vencemos esta eleição sem qualquer discussão. Foi uma avalanche eleitoral, cheia de energia e com uma organização cidadã admirável, pacífica, democrática e com resultados irreversíveis", afirmou.

Um dia depois, nesta terça-feira, 6, as Forças Armadas declararam "lealdade ao cidadão Nicolás Maduro (...), que foi legitimamente reeleito pelo poder popular."