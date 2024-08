Ao STF, Câmara diz não ter como colaborar com dados de emendas

Em meio à proposição de medidas para a total derrubada e proibição do chamado orçamento secreto, o Congresso alegou ao Supremo Tribunal Federal que "não tem como colaborar" com os dados dos "patrocinadores" das emendas de comissão - ferramenta que o Parlamento passou a utilizar com maior frequência depois de a Corte barrar as emendas de relator, principal mecanismo do orçamento secreto.

A Câmara alega que a "figura do patrocinador" das emendas de comissão (RP8) "não existe" na Casa. "Tem a informação nas atas parlamentares que indicam as emendas de comissão, mas não para quais beneficiários são destinadas", sustenta a Câmara ao STF.

O argumento é que as informações sobre as RP8 "estão disponíveis e atendem ao procedimento do regimento" da Casa. O Senado endossa a posição da Câmara dos Deputados e alega que as emendas de comissão não foram objeto da decisão do Supremo que barrou o orçamento secreto. A ordem do tribunal versou sobre as emendas de relator - as RP9 -, que eram usadas para operar o orçamento secreto.