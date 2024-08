Advogado diz ter sido filiado por Pablo Marçal ao PRTB sem saber: 'Falsidade ideológica'

O advogado Julio Cesar da Costa Caires Filho entrou com ação por dano moral contra o pré-candidato à Prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) sob argumento que foi filiado ao Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB) sem autorização. Na inicial protocolada no Juizado Especial Cível (JEC) de Barueri, na Grande São Paulo, Caires Filho disse ser integrante do PP e, que, por isso, em junho deste ano, foi intimado pela Justiça Eleitoral diante da dupla filiação. Ele pede R$ 20 mil de indenização de Marçal.

"A utilização indevida dos dados pessoais da (parte) autora pelo réu causou danos significativos à sua reputação, especialmente junto ao seu partido atual, o Progressistas, onde teve que prestar explicações partidárias e também à Justiça Eleitoral", informou Gercilene dos Santos Venâncio, representante de Caires Filho na ação. "A conduta do réu constitui clara violação dos direitos de privacidade e da proteção de dados do autor, configurando falsidade ideológica, conforme dispõe o artigo 299 do Código Penal Brasileiro. Além disso, o ato gerou grande constrangimento e abalo moral ao autor, cabendo assim a reparação pelos danos causados." Procurado, via assessoria, Marçal não respondeu sobre o assunto. O espaço está aberto.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

De acordo com a inicial, Caires Filho participou de um evento do Partido Republicano da Ordem Social (Pros), em 2022, liderado por Marçal. Na ocasião, ele afirma ter passado dados pessoais a Marçal. Com a saída de Marçal do Pros rumo ao PRTB, os dados de filiados teriam sido encaminhados para a nova legenda do ex-coach, citaram na inicial da ação.