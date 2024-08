Pré-candidato a vereador do PL exibe arma na cintura durante convenção em Cuiabá

O pré-candidato a vereador de Cuiabá Rafael Ranalli (PL) mostrou uma arma de fogo durante uma convenção do partido realizado nesta terça-feira, 6. A exibição ocorreu ao lado do deputado federal Abílio Brunini (PL-MT), que foi oficializado como pré-candidato a prefeito na capital mato-grossense.

Veja o vídeo clicando aqui .

Antes de exibir a arma, o pré-candidato deu um grito de apoio à sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro: "Eu tô fechado com o 22 (número eleitoral do PL), porra!". Suplente de deputado estadual, Ranalli ocupou o cargo no mês passado com o licenciamento do titular, o deputado Elizeu Nascimento (PL).