O POVO News: Venezuela abre investigação criminal após González se autoproclamar presidente

A oposição diz ter evidências de que González seria o real vencedor do pleito. Países reconheceram a vitória

O programa O POVO News realiza mais uma edição na manhã desta terça-feira, 6. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano, a edição comenta a decisão do Ministério Público da Venezuela de abrir uma investigação contra o candidato opositor a Nicólas Maduro, González Urrutia, que se autoproclamou presidente.

Assista ao vivo:

O pleito ocorreu no último dia 28 de julho. Antes mesmo dos resultados, a corrida já era permeada de acusações de interferência por parte da oposição e de atores internacionais.