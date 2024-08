Em nova liminar, juiz barra Marina Helena do debate eleitoral da TV Band

O juiz da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, Rodrigo Marzola Colombini, reconsiderou decisão liminar e, nesta terça-feira, 6, retirou a pré-candidata do Novo, Marina Helena, do debate da TV Band, que ocorrerá nesta quinta-feira, 8. Na noite de segunda, 5, o magistrado havia concedido liminar para permitir a participação da representante do Novo no encontro de postulantes ao cargo máximo da capital paulista.

A nova decisão foi proferida às 11h30 desta terça. Para participar do debate, há necessidade mínima do partido ter cinco parlamentares no Congresso Nacional. O Novo tem, hoje, cinco parlamentares. Isso porque o deputado federal Ricardo Salles se filiou ao Novo na última sexta-feira, 2 de agosto, depois de conseguiu liminar para deixar o PL.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

No entanto, o departamento jurídico da emissora de TV informou ao juiz que o prazo para contagem de parlamentares se encerrou em 20 de julho. Naquele momento, o Novo contava com quatro parlamentares.