Candidato a prefeito de SP, Datena diz que seu objetivo principal é ser senador

"Naquele momento eu não queria ser prefeito [quando ainda estava no PSB]. Ainda hoje meu objetivo principal é ser senador. É o que eu sempre pensei: queria começar como senador, mas no meio do caminho a Tabata queria mais minutos de [propaganda eleitoral na] televisão", afirmou.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), candidato a prefeito de São Paulo, afirmou nesta terça-feira, 6, que seu principal objetivo é ser senador, cargo que estará em disputa em 2026. Além disso, ele defendeu nesta terça-feira, 6, que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) receba poder de polícia para combater o crime organizado ao lado das polícias Militar e Civil. Ele também prometeu aumentar os salários pagos aos guardas e melhorar a infraestrutura de trabalho, mas sem se aprofundar em detalhes e custos das ações. As declarações foram feitas em entrevista ao podcast O Assunto, do portal G1.

A visão de Datena sobre os guardas municipais vai ao encontro das entidades que representam a categoria. Essas corporações querem que o Congresso Nacional aprove a transformação das guardas civis em polícias municipais.

Como mostrou o Estadão na série "Polícia das cidades", prefeitos têm equipado as instituições com veículos blindados e fuzis, distorcendo a legislação que determina que a missão desses órgãos é atuar na prevenção e preservação do patrimônio público e não na repressão de crimes.

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), porém, permitiu que as guardas civis realizem abordagens que não estão diretamente relacionadas à preservação do patrimônio municipal. A decisão ocorreu em um caso que discutia uma prisão por roubo efetuada por um guarda.