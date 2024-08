Candidata do Novo em SP consegue liminar para participar de debate após filiação de Salles

A candidata do Partido Novo à Prefeitura de São Paulo, Marina Helena, conseguiu, na Justiça, uma liminar para participar do debate que será realizado pela Band no próximo dia 8. A decisão é do juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo.

Na decisão da noite desta segunda-feira, 5, Colombini apontou que o Partido Novo possui hoje cinco representantes no Congresso Nacional, conquistados após a filiação do deputado federal Ricardo Salles (SP) à legenda na última semana.

"O deputado federal Ricardo Salles obteve liminar no C. Tribunal Superior Eleitoral para desfiliação do Partido Liberal no dia 2 de agosto de 2024 e que já se filiou ao Partido Novo, restando apenas a regularização a referida filiação junto ao portal da Câmara dos Deputados", aponta o magistrado.