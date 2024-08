Não é papel da Corte ser 'castradora nem carrasco das plataformas', diz ministro do TSE

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Floriano de Azevedo Marques afirmou na manhã desta segunda-feira, 5, durante evento promovido pelo Google para anunciar o que a empresa está fazendo para colaborar nas eleições municipais deste ano, que não é papel da Corte ser "castradora nem carrasco das plataformas". Segundo ele, é preciso o diálogo e cooperação entre as empresas de tecnologia e o TSE. "Sem deixar de reconhecer que existem antagonismos", pontuou.

A empresa anunciou recursos da Busca para conectar eleitores a informações confiáveis, novas parcerias com organizações jornalísticas e outras iniciativas, que incluem uma doação do Google.org, instituição filantrópica do Google, de mais de R$ 4 milhões para o programa de educação midiática Educamídia, realizado pelo Instituto Palavra Aberta.

Na sua fala, no escritório do Google em São Paulo, Floriano defendeu que às vezes a missão do TSE é "antipática", já que nem sempre os interesses comerciais das empresas de tecnologia estarão alinhados com os parâmetros definidos pela Corte, mas que é importante uma parceria para garantir o fortalecimento da democracia.