Marco temporal: PGR quer 'alguma margem' para negociação, mas sem abrir mão de direitos

A procuradora da República Eliana Torelli, que representa a Procuradoria-Geral da República (PGR) na comissão que busca um acordo sobre o marco temporal, disse que há "alguma margem" para negociação no tema e que o diálogo "pode ser importante, mas sem nunca abrir mão dos direitos dos povos indígenas". "Grande parte da violência contra os povos indígenas decorre da omissão do Estado brasileiro", afirmou. A PGR não terá voto na comissão e participa apenas como observadora. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, foi intimado a se manifestar, mas disse que se reserva "para opinar sobre o tema de fundo após a conclusão dos trabalhos da comissão especial". Ele defendeu, contudo, que a relatoria do processo seja mantida com Gilmar, ao contrário do pleito dos indígenas, e não se opôs à condição de observadora imposta à PGR. Wagner: Eternização de problemas não é salutar a ninguém, índios ou não índios

O líder do governo no Senado, Jacques Wagner (PT-BA), disse que senta na audiência de conciliação sobre o marco temporal com o espírito de "não eternizar conflitos e problemas". "A eternização dos problemas não é salutar para ninguém, nem para índios, nem para não índios", afirmou o parlamentar, que é um dos representantes do Senado na comissão criada para discutir o tema. Ele também elogiou a iniciativa do ministro Gilmar Mendes de enviar o caso para conciliação entre as partes. Tereza Cristina pede denominador comum 'sem que ninguém saia prejudicado'