Lula, Alckmin e Tarcisio: políticos comemoram medalha de ouro de Rebeca Andrade nas Olimpíadas

Com uma atuação praticamente perfeita, Rebeca Andrade superou Simone Biles e conquistou o inédito ouro no solo nas Olimpíadas de Paris.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros do governo federal, deputados, governadores e políticos de diversas correntes políticas comemoraram nesta segunda-feira, 5, a medalha de ouro da ginasta Rebeca Andrade na final do solo nas Olimpíadas de Paris. Com o ouro conquistado no solo, Rebeca Andrade se torna a maior medalhista da história do Brasil nas Olimpíadas, deixando para trás Robert Scheidt e Torben Grael, lendas da vela. A ginasta chegou a seis medalhas olímpicas.

Rebeca Andrade foi a segunda a se apresentar e recebeu 14.166 dos juízes. Favorita ao ouro e principal ameaça, Simone Biles cometeu duas saídas do tablado e ficou com a prata com 14.133. O bronze ficou com a norte-americana Jordan Chiles, com 13.766.

O vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, também comemorou a vitória da ginasta: "É ouro! Nosso orgulho, Rebeca Andrade, é ouro em Paris no solo da Ginástica Artística".

Em Paris, Rebeca Andrade havia sido bronze por equipes e prata no individual geral e no salto. Nas Olimpíadas de Tóquio-2020, a ginasta foi ouro no salto e prata no individual geral. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, parabenizou Rebeca e compartilhou um vídeo com trechos da apresentação da ginasta: "Muito orgulho de ver o Brasil, o esporte e o funk representados no primeiro lugar do pódio das Olimpíadas de Paris".