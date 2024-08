Barroso sobre marco temporal de terras indígenas: Conciliação é sempre melhor do que conflito

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, disse nesta segunda, 5, que "conciliação é sempre melhor do que conflito" ao abrir a primeira audiência que busca um acordo sobre o marco temporal para demarcação de terras indígenas. "Embora caiba ao Supremo a interpretação final da Constituição, considero institucionalmente desejável encontrar solução que consiga harmonizar diferentes visões", disse o ministro.

Barroso ainda reafirmou sua visão pessoal sobre o tema, que manifestou no julgamento que declarou a inconstitucionalidade do marco temporal. "Porém, preferi aguardar esforço de conciliação proposto pelo relator, que considero iniciativa louvável", disse. Um dos motivos para isso, acrescentou o presidente do Supremo, é que "existe uma clara divergência entre o Judiciário e Executivo, de um lado, e do Legislativo, de outro".